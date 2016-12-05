Кибератаки на Россию сорвала огласка – BlazingFast

Предоставляющая услуги интернет-хостинга украинская компания BlazingFast, которую ФСБ считает причастной к планам кибератак на Россию из Нидерландов, допускает, что если кибератаки на российские банки планировались, в связи с широкой оглаской они не будут осуществлены.

«Мы постоянно проводим мониторинг, чтобы предотвращать случаи, которые могут возникнуть. В данной ситуации думаю, что после такого афиширования ситуации, даже если хакеры и собирались, [вряд ли] они что-то будут делать», – сказал в понедельник «РИА Новости представитель BlazingFast. Собеседник агентства также отметил, что никакой аномальной активности среди их клиентов не фиксируется.

В минувшую пятницу ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с 5 декабря с целью дестабилизации финансовой системы России, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков. В ведомстве заявили, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast. ФСБ проводит мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности в связи с полученными данными.