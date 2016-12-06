Проект устранения цифрового неравенства может сдвинуться на три года

Реализация проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН) может быть сдвинута на три года в связи с тем, что государство выделяет на него недостаточно средств, заявил президент оператора «Ростелеком», который реализует проект, Сергей Калугин.

«У нас такое соглашение, что мы должны строить на то количество денег, которое фактически получили. Сейчас мы закроем долги и будем строить по мере поступления денег. Мы не будем авансировать эту стоимость. [Срок реализации проекта] может сдвинуться года на три», – рассказал он.

Ранее предполагалось, пояснил Калугин, что основная часть работ будет выполнена за четыре года, теперь этот срок может быть увеличен до семи лет.

«Поскольку вместо 14 млрд руб. [»Ростелеком» получил] 8,8 млрд руб., то что-то мы построили авансом, сейчас мы это сверяем. В данный момент это наши собственные средства, но явно, что заказчик должен нам как-то это компенсировать», – рассказал Калугин. «Ростелеком» рассчитывает покрыть эти расходы из средств, которые будут получены в следующем году. Конкретные суммы он не уточнил. «Стройка по УЦН долгое время опережала график, сейчас идет по графику», – добавил Калугин. Он уточнил, что оператор, вероятно, не получит оставшиеся 3,25 млрд руб. по программе УЦН за 2016 г.

Проект УЦН призван обеспечить доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. Для этого «Ростелеком» планирует проложить 200 000 км новых волоконно-оптических линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13 600 деревень с населением 250–500 человек.

Согласно материалам Минфина по формированию бюджета на 2017–2019 гг., «Ростелеком» может получить из федерального бюджета на реализацию программы УЦН 13,67 млрд руб. в 2017 г., 13,69 млрд руб. в 2018 г. и 13,68 млрд руб. в 2019 г.