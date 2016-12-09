«Мегафон» повысит тарифы в роуминге вопреки предупреждению ФАС

«Мегафон» с 12 декабря повысит стоимость базовых услуг в международном роуминге, в том числе на европейских направлениях, заявили в пресс-службе компании.

В частности, компания переходит к новому зоновому принципу тарификации в Европе из-за резкого роста себестоимости звонков и интернет-трафика в других странах. Также изменится стоимость услуг в странах с отрицательной маржинальностью вызовов.

Информация о новых ценах будет размещена на сайте оператора 12 декабря.

«Мегафон» также собирается понизить стоимость двух роуминговых опций: «Пакет 50 минут Европа и СНГ» подешевеет на 7% (с 529 до 495 руб.), а стоимость 1 МБ трафика в опции «Отпуск онлайн» снизится на 20% (с 19 до 15 руб.).