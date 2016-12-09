«Эльдорадо» после смены владельца объединится с «Техносилой» – РБК

Группа Гуцериевых и Шишханова, купившая 100% сети «Эльдорадо», планирует объединить его с принадлежащей предпринимателям сетью «Техносила», передает РБК со ссылкой на источник.

Под каким именно брендом начнет работать объединенная компания, неясно. Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко и представитель «Сафмара» отказались комментировать данную информацию.

Совокупная выручка «Эльдорадо» и «Техносилы» по итогам прошлого года оценивается в 136,5 млрд руб. После объединения новый ритейлер будет занимать второе место по выручке после «М.Видео», оборот которого в 2015 г. составил 162,6 млрд руб.