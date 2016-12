Журнал The New Times уйдет из розницы из-за убытков

Журнал The New Times после Нового года уйдет из розницы: печатная версия станет распространяться только среди подписчиков и (некоторое время) в немногих киосках. Об этом сегодня сообщила главный редактор The New Times Евгения Альбац.

«В целях снижения издержек мы приняли решение: журнал больше не будет поступать в розницу. После ликвидации киосков в самых людных местах, в том числе в переходах, в метро и у метро, сети распространения резко подняли цены за все: за доставить, за выложить, за продать. А мы, соответственно, несем убытки, которые в нынешней ситуации позволить себе больше не можем», - говорится в сообщении.

Первым бумажным номером, который будет распространяться только по подписке («плюс — несколько сот экземпляров для киосков на московских вокзалах») будет первый номер The New Times в 2017 г., который выйдет 23 января. «Таким образом, подписка останется единственной возможностью читать тот журнал, к которому вы привыкли», - пишет Альбац. Электронная версия журнала останется доступной только для подписчиков.

«20 000 подписок практически обеспечили бы нам следующий год, 15 000 – заставят идти с протянутой рукой к спонсорам, но это терпимо. 10 000 – жизнь становится значительно сложнее. Меньше 10 000 – боюсь, нам не выжить», - пишет главный редактор издания, которому в феврале 2017 г. исполнится 10 лет.