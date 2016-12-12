Роскомнадзор разрешил новостным агрегаторам не проверять данные из СМИ

Роскомнадзор не будет наказывать новостные агрегаторы за перепечатку информации с сайтов зарегистрированных СМИ, а также с сайтов министерств и ведомств, ФГУПов и МУПов, говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

«Ведомство не будет принимать меры ответственности к владельцам новостных агрегаторов в случае распространения недостоверных общественно значимых сведений и иной информации, полученной из следующих источников: сайты зарегистрированных СМИ; официальные сайты органов государственной власти России, официальные сайты государственных и муниципальных предприятий», - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что новостной агрегатор может использовать информацию без дополнительной проверки при наличии достоверных данных об источниках ее распространения.

Отмечается, что это официальное разъяснение некоторых положений федерального закона «О новостных агрегаторах» от 23 июня 2016 г.