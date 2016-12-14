Человеком года для россиян стал Дональд Трамп – Google

Человеком года для россиян в 2016 г. стал избранный президент США Дональд Трамп, туристическим направлением - Крым, а фильмом года - «Самый лучший день», следует из рейтинга поисковых запросов российских пользователей, составленного Google Trends.

В топ-5 людей года по версии Google Trends только двое живых людей - Трамп и Марго Робби, исполнительница роли Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц». Остальные - скончавшиеся в 2016 г. актер Алан Рикман, музыкант Дэвид Боуи и великий клоун Олег Попов. Соперница Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон - лишь на девятом месте.

Самыми быстрорастущими запросами россиян оказались Евро-2016, Евровидение и Олимпиада в Рио. На четвертом месте - игра Pokemon Go, на пятом - выборы в США. Чисто российские феномены - «Лабутены» и «пакет Яровой» - заняли лишь восьмое и десятое места соответственно.

Из топ-10 мемов года два принадлежат премьер-министру России Дмитрию Медведеву: «Денег нет, но вы держитесь» (второе место) и «руссиано» (седьмое место.)