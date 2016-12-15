21st Century Fox договорилась о покупке 61% акций Sky за $14,8 млрд

Телеканал Sky и корпорация 21 Century Fox Руперта Мердока подписали соглашение о продаже американской медиакомпании 61% акций британского канала. Об этом говорится в пресс-релизе 21 Century Fox.

В результате сделки акционеры телеканала получат по $14 за акцию. Общая стоимость сделки оценивается в 18,5 млрд фунтов ($15 млрд).

На данный момент 21 Century Fox уже имеет в собственности 39% акций, с 2011 г. американский медиамагнат пытался договориться с владельцами Sky о покупке 61% акций.

Несмотря на одобрение британского правительства, сделка сорвалась из-за скандала с незаконным прослушиванием телефонных разговоров журналистами из News of the World.