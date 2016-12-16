«В контакте» разрешила пользователям торговать напрямую

Социальная сеть «В контакте» разрешила размещать объявления о продаже товаров и услуг обычным пользователям, говорится в сообщении компании. Раньше торговать могли только сообщества.

Покупатель может искать товар по наименованию и описанию, уточнять категорию, цену и регион. Оплата производится денежными переводами «В контакте», запущенными в сентябре этого года. Пока обновленный функционал доступен в десктопной версии сайта, но в ближайшие месяцы раздел «Товары» появится в мобильной версии и в мобильных приложениях соцсети.

Раздел «Товары В контакте» появился в сентябре 2015 г. Инструмент позволяет сообществам соцсети создавать товарные витрины. С момента запуска сервиса 1,3 млн сообществ добавили 30 млн товаров. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 16 млн человек.