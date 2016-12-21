Alibaba отложила создание мобильного новостного агрегатора в России

Мобильное подразделение китайской Alibaba Group - Alibaba Mobile Business Group (бренд UCWeb) - отложило на 2017 г. создание мобильного новостного агрегатора в России, в том числе из-за нового закона, сообщает ТАСС. Это журналистам сказал руководитель по развитию бизнеса UCWeb в России Алекс Ци. Ранее компания планировала запустить этот агрегатор до конца 2015 г.

Сейчас в браузере компании UC Browser уже есть встроенный новостной агрегатор, но он работает на основе ресурсов партнеров, которые отвечают за новости и их модерацию. UCWeb планирует запустить в России отдельное мобильное приложение для просмотра новостей, объяснил Ци. Самостоятельно компания сможет этим заняться только в 2017 г., поскольку ей нужно время тщательно проанализировать закон, который приравнял новостные агрегаторы к СМИ, добавил он. «Сейчас в России есть команда, которая помогает адаптировать UC Browser в соответствии с потребностями российских пользователей», - сказал Ци. Число ежедневных пользователей мобильного браузера UC Browser в России достигло 10 млн человек, добавил он. Конкретные прогнозы по количеству пользователей на 2017 г. Ци давать не стал.

Ранее о планах Alibaba создать для России свой новостной агрегатор агентству ТАСС рассказывал региональный директор Alibaba Mobile Business Group в России и СНГ Винсент Ву.

Новый закон обязывает владельцев новостных агрегаторов заблаговременно проверять достоверность информации, которая через них распространяется, запрещает распространять сведения, составляющие гостайну или оправдывающие терроризм. Роскомнадзор обещал, что не будет принимать меры в отношении новостных агрегаторов в случае распространения ими недостоверной информации с сайтов зарегистрированных СМИ, органов госвласти России, а также государственных и муниципальных предприятий.

Alibaba ведет переговоры о предустановке UC Browser на смартфоны, поставляемые для российского рынка ради увеличения доли на этом рынке, сообщает ТАСС. «Мы над этим работаем, общаемся с компаниями. У нас есть глобальные договоренности с ZTE и Lenovo, они действуют в том числе на территории России», - отметил Ци, уточнив, что приложение предустановлено только на некоторые модели смартфонов этих брендов. Компания также ведет переговоры и с другими вендорами телефонов (в том числе с глобальными Samsung и Sony, а также с локальными Explay и Fly), там пока о конкретных договоренностях говрить рано.

В 2017 году UCWeb также планирует развивать в России такие направления, как интернет-торговля и мобильные игры. Сейчас компания уже работает с «Яндекс.Маркетом», и «это сотрудничество будет уплотняться». «Мы смотрим в сторону эксклюзивного партнерства, пока не готовы рассказать детали», - подчеркнул Ци.