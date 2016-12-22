«Максимателеком» создает единую зону WiFi в международных аэропортах – «Коммерсантъ»

Пассажиры четырех российских аэропортов получат доступ в интернет от оператора WiFi-сети в московском метро «Максимателеком», пишет «Коммерсантъ». Речь идет о Новосибирске, Казани, Геленджике и Омске с суммарным пассажиропотоком более 7 млн человек в год, рассказал представитель компании Илья Грабовский. Также скоро сеть планируется запустить в аэропортах Иркутска и Хабаровска, где пассажиропоток составляет 1,7 млн и 1,8 млн человек соответственно.

Это совместный проект «Максимателекома» и компании «Беспроводные технологии». Последняя несет основные расходы за счет инвестиций в оборудование и строительство сети. «Максимателеком» отвечает за идентификацию пользователей , маркетинговую аналитику и платформу монетизации. Ее же сейлз-хаус будет продавать рекламу.

«В 2017 г. мы планируем подключение к WiFi-сети 12 аэропортов России, а к 2018 г. охват беспроводным высокоскоростным интернетом должен составить 90% аэропортов РФ», – заявил гендиректор и основной владелец (51%) «Беспроводных технологий» Андрей Федотов.

Сейчас «Максиматеелеком» обслуживает более 4 млн подключений в день, при этом база идентифицировавшихся пользователей составляет более 12 млн человек. Ее выручка в 2015 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 1,47 млрд руб., убыток – 459 млн руб.