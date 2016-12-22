Superjet-100 с увеличенной дальностью сертифицирован в Европе

АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) получило одобрение Европейского агентства авиационной безопасности на версию Sukhoi Superjet 100 с увеличенной дальностью полетов (SSJ-100 Long Range).

Полученный сертификат позволит продавать зарубежным заказчикам Sukhoi Superjet 100 c дальностью полетов до 4578 км (у базовой версии самолета - 3048 км), сообщили ГСС. «В ближайшее время SSJ-100LR будет доступен в компоновке до 98 посадочных мест», - отметили в компании.

В России модификация SSJ-100LR поставляются и эксплуатируются с 2014 г. На данный момент их доля составляет около четверти от общего объема поставок ГСС, в том числе их эксплуатируют авиакомпании «Газпромавиа», «Якутия» и «Ямал». Увеличенную дальность полета также имеют Sukhoi Business Jet и версия Sukhoi Superjet 100 специального назначения.