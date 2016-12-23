Акции «Мегафона» дешевели более чем на 5% на фоне сделки с Mail.ru

В ходе торгов на Московской бирже обыкновенные акции «Мегафона» дешевели более чем на 5% до 540,5 руб. К 11.41 мск обыкновенная акция «Мегафона» стоила 555,9 руб. (-2,35%).

Снижение произошло после того, как «Мегафон» официально объявил о выкупе доли USM Алишера Усманова в Mail.Ru Group в объеме 63,8% голосующих акций. Сделка подразумевает денежное вознаграждение в размере $640 млн, выплачиваемых в момент закрытия, и отложенный платеж в размере $100 млн через год после закрытия сделки.