«Мегафон» объявил о выкупе доли Усманова в Mail.ru

Сумма сделки – $640 млн при закрытии и еще $100 млн через год

«Мегафон» официально объявил о выкупе доли USM Алишера Усманова в Mail.Ru Group в объеме 63,8% голосующих акций. Сделка подразумевает денежное вознаграждение в размере $640 млн, выплачиваемых в момент закрытия, и отложенный платеж в размере $100 млн через год после закрытия сделки.

Смысл сделки, объявил «Мегафон», в создании «условий для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями... с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов». «Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «В контакте» и другие возможные инициативы», - сообщил «Мегафон.

После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях, говорится в сообщении. Сегодня, 23 декабря 2016 г., совет директоров «Мегафона» одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 г. для утверждения сделки. Она подлежит согласованию ФАС.

О том, что «Мегафон» ведет переговоры с некоторыми акционерами Mail.ru Group о покупке их долей, оператор сообщил в середине ноября, не раскрыв деталей. Однако «Ведомости» узнали, что речь о выкупе доли Алишера Усманова. И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются Усмановым через USM Holdings. Подконтрольная USM Holdings компания NMT владеет 15,2% и почти 64% голосов Mail.ru Group. Еще 27,6% Mail.ru Group – у южноафриканского медиахолдинга Naspers, 7,4% – у китайской Tencent. Около 50% расписок Mail.ru Group торгуются на LSE.

Mail.ru Group – крупнейший по аудитории интернет-холдинг в рунете (54,7 млн в сентябре, данные TNS). В группу входит портал Mail.ru, социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».