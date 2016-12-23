Телекоммуникации

«Мегафон» объявил о выкупе доли Усманова в Mail.ru

Сумма сделки – $640 млн при закрытии и еще $100 млн через год
После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях
После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях
Д. Абрамов / Ведомости

«Мегафон» официально объявил о выкупе доли USM Алишера Усманова в Mail.Ru Group в объеме 63,8% голосующих акций. Сделка подразумевает денежное вознаграждение в размере $640 млн, выплачиваемых в момент закрытия, и отложенный платеж в размере $100 млн через год после закрытия сделки.

Обычная сделка

Смысл сделки, объявил «Мегафон», в создании «условий для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями... с целью упрощения и ускорения реализации совместных проектов». «Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «Мегафона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «В контакте» и другие возможные инициативы», - сообщил «Мегафон.

После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях, говорится в сообщении. Сегодня, 23 декабря 2016 г., совет директоров «Мегафона» одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 г. для утверждения сделки. Она подлежит согласованию ФАС.

«Мегафон» готов стать акционером Mail.ru Group
«Мегафон» готов стать акционером Mail.ru Group
По словам источников «Ведомостей», он может выкупить долю Алишера Усманова

О том, что «Мегафон» ведет переговоры с некоторыми акционерами Mail.ru Group о покупке их долей, оператор сообщил в середине ноября, не раскрыв деталей. Однако «Ведомости» узнали, что речь о выкупе доли Алишера Усманова. И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются Усмановым через USM Holdings. Подконтрольная USM Holdings компания NMT владеет 15,2% и почти 64% голосов Mail.ru Group. Еще 27,6% Mail.ru Group – у южноафриканского медиахолдинга Naspers, 7,4% – у китайской Tencent. Около 50% расписок Mail.ru Group торгуются на LSE.

Mail.ru Group – крупнейший по аудитории интернет-холдинг в рунете (54,7 млн в сентябре, данные TNS). В группу входит портал Mail.ru, социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».

Комментарии  ()
juDGe
10:45 23.12.2016
А, все ясно, перекладывание денег из одного кармана в другой. > «Мегафон» и Mail.Ru Group контролирует предприниматель Алишер Усманов через структуры USM Holdings.
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