Минкомсвязь и ФАС попросили проверить закупку «Ростелекомом» офисного ПО Microsoft

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), президент Фонда информационной демократии Илья Массух попросил Минкомсвязь и Федеральную антимонопольную службу изучить закупку госоператором «Ростелеком» офисного программного обеспечения американской корпорации Microsoft на 1,26 млрд руб. Он сказал ТАСС, что направил это обращение 27 декабря. Прямого запрета на закупку иностранного софта для госкомпаний в России нет, но директива первого вице-премьера Игоря Шувалова обязывает эти компании «смотреть на российское программное обеспечение» и объяснять, «почему они не могут его купить и почему они покупают иностранное», объяснил он. Он добавил, что «Ростелеком» нигде не написал, почему они не могут купить российское».

В ФАС подтвердили, что получили такое обращение. В пресс-службе Минкомсвязи сказали, что рекомендуют всем госкомпаниям по возможности рассматривать при закупках решения, представленные в реестре отечественного софта.

«Ростелеком» провел закупку на 1,26 млрд руб. у единственного поставщика на выкуп лицензий на ПО Microsoft, следует из материалов с сайта госзакупок. Этот поставщик - торговый посредник «Компарекс», соглашение которого с Microsoft и «Ростелекомом» действует с декабря 2013 г. Срок предоставления прав использования программного обеспечения Microsoft - до 30 декабря 2016 г. По словам Массуха, контракт 2013 г. обязывал «Ростелеком» полностью перейти на Microsoft. «Сейчас они выкупили 70 000 рабочих мест, у них такое количество рабочих мест и есть, то есть они полностью закупили Microsoft для всех рабочих мест», - добавил он. Он уверен, что в России есть отечественные альтернативы по всем классам продуктов офисного ПО. «У нас есть, может быть, сложности с операционными системами, но по офисному ПО и всяким вспомогательным - вполне достаточно для той работы, которая ведется в "Ростелекоме"», - добавил Массух.

В пресс-службе "Ростелекома" заявили, что необходимого отечественного софта на рынке пока нет. "Покупка бессрочных лицензий Microsoft даст компании время на внедрение подходящего отечественного ПО, которое в настоящий момент находится на недостаточном уровне зрелости и не способно в полном объеме заместить весь необходимый "Ростелекому" функционал», - сказали представитель компании. Решение о возможности замены продукции Microsoft на российские аналоги будут приняты по итогам пилотных проектов, которые уже развернуты. «У "Ростелекома" истек трехлетний срок действия долгосрочного контракта с Microsoft, поэтому компания приняла решение о выходе из него и воспользовалась правом выкупа бессрочных лицензий», - добавил сотрудник пресс-службы. Оператор сэкономил не менее 800 млн руб., поскольку лицензии были выкуплены по ценам 2013 г. «Одновременно "Ростелеком" снял с себя обязательства перед компанией Microsoft по 100% лицензированию всех базовых стандартных рабочих мест и перечислению ежегодных платежей за использование ПО зарубежному вендору», - добавили в компании. Сэкономленные деньги «Ростелеком» планирует направить на внедрение отечественного ПО.