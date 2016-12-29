Путин продлил на 2017-2023 годы страховые льготы для IT компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2017-2023 гг. действие льготных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для IT компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тарифы для IT компаний составят: на обязательное пенсионное страхование - 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. Таким образом, общий тариф для таких компаний, как и сейчас, будет находиться на уровне 14%.

Действие общего тарифа страховых взносов в размере 30%, предусмотренного сейчас для большинства категорий налогоплательщиков на 2017-2018 г., законом продлевается и на 2019 г. Тарифы составят на обязательное пенсионное страхование - 22%, на обязательное социальное страхование - на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%, по ОМС - 5,1%.

Кроме того, документ относит к контролируемым сделки, одной из сторон которых является исследовательский корпоративный центр (ИКЦ), указанный в законе «Об инновационном центе "Сколково"» и освобожденный от уплаты НДС. Для таких центров порог выручки, после которого прекращается действие освобождения от НДС и налога на имущество, а также применение нулевой ставки налога на прибыль, повышается с 300 млн до 1 млрд руб.

Против продления льгот возражали Минфин, Минтруд и Минздрав. Они аргументировали свою позицию дефицитом федерального бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования.

Президент первый раз обратил внимание на тему послаблений для компаний IT в декабре 2015 г. во время встречи с IT-отраслью на форуме «Интернет-экономика». Президент группы компаний Infowatch Наталья Касперская в беседе с президентом посетовала, что в 2017 г. льготу хотят отменить.