«Вымпелком» заменил Слободина в совете директоров

Бывшего руководителя ПАО «Вымпелком» Михаила Слободина в совете директоров компании заменил Кристофер Шлаффер, выходец из Deutsche Telekom, который в январе этого года был назначен на новую должность директора digital-направления Vimpelcom Ltd., материнской компании «Вымпелкома», следует из материалов компании.

В совет директоров "Вымпелкома" были переизбраны Михаил Герчук, Йогеш Малик, Эндрю Дэвис и Антон Кудряшов, все они занимают руководящие должности в Vimpelcom.

Слободин покинул «Вымпелком» после того, как стал фигурантом уголовного дела, связанного с деятельностью энергетической компании «Т плюс» (прежнее название - «КЭС холдинг», Слободин был его руководителем с 2002 г. по январь 2011 г.) в Республике Коми.

После отставки Слободина временным СЕО «Вымпелкома» стал Шелль Мортен Йонсен, руководитель основных рынков Vimpelcom, бывший топ-менеджер норвежского Telenor.