«Вымпелком» договорился о продаже 13 000 вышек «Русским башням» – «Интерфакс»

«Вымпелком» достиг договоренностей с инфраструктурной компанией «Русские башни» о продаже порядка 13 000 вышек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

В результате сделки «Вымпелком» получит около $700 млн. Стороны планируют закрыть сделку во II квартале 2017 г. Президент «Русских башен» Александр Чуб и представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева не стали комментировать данную информацию.

«Вымпелком» объявил тендер по продаже 10 000 вышек в конце 2015 г.