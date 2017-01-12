Apple вступит в конкуренцию с Netflix и Amazon на рынке видео

Компания Apple решила войти на рынок оригинального видеоконтента, вступив в прямую конкурентную борьбу с Netflix и Amazon, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, уже к концу 2017 г. фильмы и сериалы Apple станут доступны через сервис Apple Music.

О том, что Apple купила ТВ-сериал Carpool Karaoke с Джеймсом Корденом, стало известно еще в июле 2016 г. Однако сейчас компания ведет переговоры с несколькими известными продюсерами и это означает расширение ее амбиций, пишет WSJ.

На американском рынке видео по запросу сейчас доминируют Netflix и Amazon, уже собравшие гигантские библиотеки качественного контента. Впрочем, пишет газета, целью Apple пока, видимо, является конкуренция со стриминговым музыкальным сервисом Spotify. На фоне замедления продаж гаджетов Apple подписные сервисы продолжают расти, отмечает WSJ.