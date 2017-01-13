Экс-руководитель Mail.ru вложился в проект создателей Skype с дронами-курьерами

Венчурный фонд председателя совета директоров и экс-руководителя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics с партнерами вложил $17,2 млн в компанию Starship, создателя первой в мире системы локальной доставки товаров с использованием дронов-курьеров, говорится в сообщении фонда.

Starship использует парк автономных мобильных роботов собственной разработки для доставки товаров в течение 15-30 минут на расстоянии до 4,5 км. Роботы принимают решения самостоятельно, но их контролируют операторы, которые при необходимости могут перехватить управление. Компания уже запустила пилотные программы доставки в США, Великобритании, Германии, Швейцарии и Эстонии, предлагая клиентам робо-доставку еды, посылок и товаров массового спроса. В общей сложности разработанные компанией 75 роботов проехали свыше 25 000 км в 16 странах и 59 городах.

Starship был основан в Лондоне в июле 2014 г. создателями Skype - Янусом Фриисом и Ахти Хейнла. Среди соинвесторов Grishin Robotics автомобильный концерн Daimler, фонды Shasta Ventures, Matrix Partners и другие.

Для Grishin Robotics это четвертая сделка нового фонда и шестнадцатая с момента основания фирмы в 2012 г. Объем первого фонда составлял $25 млн, он финансировал проекты в сфере персональной робототехники. В начале 2016 г. Grishin Robotics сформировал второй фонд объемом в $100 млн, расширив сферу инвестиций на проекты в области интернета вещей, частного космоса и т. п.