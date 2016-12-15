Россия может первой узаконить роботов

Гришин рассказал «Ведомостям», что с помощью юриста Виктора Наумова (управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons и руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, IT и телекоммуникаций) создал концепцию первого в мире закона о робототехнике. «Ведомости» ознакомились с ней.

Документ предлагает частично использовать в отношении роботов регулирование, которое применяется к животным и юрлицам. Искусственный интеллект как таковой не может в отсутствие эмоций делать роботов субъектами права, гласит концепция Гришина, но роботы схожи с животными, поскольку способны совершать автономные действия. Как и юрлицо, робот является особой юридической конструкцией, считает предприниматель. Гришин допускает создание реестра роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. Также, считает Гришин, к создателям роботов могут применяться нормы об ответственности владельца источника повышенной опасности: ведь робот может причинить вред.

Возможны четыре сценария, в которых действия робота подпадают под уголовное право: «конструирование робота-убийцы специально для совершения правонарушения, отключение программных и аппаратных функций, блокирующих возможность причинения вреда человеку, конструирование робота, способного причинить вред человеку, и конструирование робота без осознания того, что он может быть использован для причинения вреда человеку». Но остается открытым вопрос: какие роботы по каким критериям могут быть отнесены к источникам повышенной опасности.

Гришин указывает, что законы робототехники, сформулированные писателем Айзеком Азимовым (см. врез), могут иметь актуальное практическое применение в юриспруденции. Закон может предусматривать определение роботов в целом. Гришин сказал, что направил свою концепцию в ведущие юридические институты (Институт государства и права РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, МГУ и СПбГУ, Московскую государственную юридическую академию, Высшую школу экономики).

Он надеется, что концепция станет базой для внесения изменений в Гражданский кодекс (ГК) и отдельного закона «О робототехнике».

Основоположник Писатель-фантаст Айзек Азимов сформулировал три закона робототехники. Первый: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй: робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий: робот должен заботиться о своей безопасности, если это не противоречит первому или второму законам.

Роботы не настолько распространены, чтобы создавать для них отдельное регулирование, в случае с предложенной концепцией правовое развитие опережает технологическое, считает партнер юридической компании King & Spalding Илья Рачков. Сегмент интернета, например, начал регулироваться значительно позже создания и распространения интернета, говорит он. ГК и сейчас может применяться к роботам как к имуществу, а суды могут признавать роботов источниками повышенной опасности, убежден Рачков.

Вопрос внесения изменений в законодательство поднят очень своевременно, уверена президент Cognitive Technologies (создает роботизированные автомобили для «Камаза») Ольга Ускова: отрасль роботизированных автомобилей стремительно развивается, опережая прогнозы. Но регулирование должно быть шире предложенных Гришиным изменений, считает она: в первую очередь необходимо отработать метрики и стандарты для определения уровня интеллектуализации роботов. Также необходимо создать правила: как машинам с интеллектом вести себя в критических ситуациях, продолжает Ускова, вопросы общефилософского характера и ответственности должны тоже решаться, но как часть регулирования, должна быть выработана система взаимоотношений между машинами, между людьми и машинами.

Плотность промышленной роботизации в России пока в 70 раз ниже, чем в среднем по миру: в мире на 10 000 работников в 2015 г. приходилось в среднем 69 промышленных роботов, а в России всего один, подсчитала Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР). Ее президент Виталий Недельский отмечает, что концепция Гришина направлена на сервисных роботов – их сегмент пока небольшой, но растет гораздо быстрее, чем сегмент промышленных роботов. В этом смысле Недельский считает начало обсуждения законопроекта вполне уместным, добавляя, что в данном случае речь идет о трансграничном регулировании, поскольку само по себе явление не может быть локальным.

XXI век будет веком робототехники, уверен Гришин: «Важно, чтобы ее регулирование в России, как многих других новых областей, не начинали с запретов». Если сейчас четко описать в праве пределы ответственности владельцев роботов, это определит риски потенциальных инвесторов в компании по разработке роботов, риски потребителей, снимет часть страхов, а значит, повысит привлекательность этой области, объясняет он. Гришин согласен, что роботы сейчас меньше распространены в России, чем, к примеру, в США, и тут пока работает меньше команд, которые создают такую технику. Но Россия может стать пионером в области регулирования робототехники, в этом случае получит огромные преимущества. «Хорошее законодательство станет нашим преимуществом. И иностранные команды будут приезжать сюда пусть сначала и не для разработки, но для проведения тех же тестов. И так мы сможем сильно продвинуться в этой области», – заключает Гришин.