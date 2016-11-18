Автопроизводители черпают идеи в фантастических фильмах

Футуристические автомобильные «фишки» из фильма «Первый мститель: Другая война» (на фото) уже находят воплощение в реальности

После выхода в 2014 г. фильма про супергероев «Первый мститель: Другая война» студии Marvel дизайнеры Fiat Crysler Automobiles захотели перенести показанные в нем футуристичные компьютерные дисплеи в обычные автомобили. Для этого они наняли компанию Perception, которая специализируется на визуальных эффектах и создавала гаджеты для супергероев фильма. Перед Perception была поставлена задача изменить способ отображения нужной водителю информации. Получившийся прототип кокпита Jeep, оснащенный тремя дисплеями и лобовым стеклом с системой дополненной реальности, был показан на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе.

Анимированные дисплеи кокпита, отображающие скорость автомобиля и опасности впереди, показались бы знакомыми Нику Фьюри, которого в фильме сыграл Сэмюэл Л. Джексон. Но смоделированные в Jeep функции предназначены для реального мира, а не для приключений супергероев. На прототипе лобового стекла, например, отображаются вид дороги и визуальные подсказки водителю, которые могут предупреждать об остановившейся впереди машине, пешеходном переходе или указывать направление к парковочному месту. «Вместо того, чтобы пытаться перехитрить ваших врагов, [технология] поможет вам не сбить пешехода или, возможно, посмотреть сквозь здание, чтобы увидеть быстро приближающуюся к перекрестку машину скорой помощи», – говорит креативный директор Perception Джон Лепор.

Пока автомобили приобретают функции, которые когда-то можно было увидеть только в научной фантастике, производители пытаются сделать их максимально удобными для водителей. Это удается не всегда: критики часто считают встроенные дисплеи слишком громоздкими и отвлекающими внимание водителя. В своем ежегодном обзоре журнал Consumer Reports и компания J.D. Power указывают производителям на сбои и неудобство систем для пользователей.

По данным IHS Markit, автопроизводители планируют увеличить расходы на визуальные системы с $10,1 млрд в 2015 г. до $22 млрд в 2022 г. Кроме того, они обращаются к таким компаниям, как Perception (кроме Fiat Crysler ее клиентами являются Ford Motor и Mercedes-Benz), чтобы сделать эти системы более привлекательными для пользователей.

«Как выделиться среди массы кроссоверов, компактных седанов и хэтчбеков, от которых зависят продажи? На первый план выходят удобство системы и то, насколько она понравится клиенту», – отмечает аналитик IHS Markit Марк Боядьис.

В прошлом году в люксовых седанах BMW 7-й серии появилась новая «фишка», кажется, сошедшая прямиком с киноэкрана — система распознавания жестов. Водитель может изменить громкость звучания музыки, просто покрутив в воздухе пальцем, или ответить на телефонный звонок, махнув рукой. О таких возможностях люди мечтают со времени выхода в 2002 г. фильма Стивена Спилберга «Особое мнение», уверен главный дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк. «Теперь это реальность, и я вижу массу возможностей пойти в этом направлении гораздо дальше», – говорит он.

Автомобили-киногерои

Геннадий Анисимов / Ведомости В популярном французском фильме «Фантомас» 60-х гг. полиция преследует неуловимого преступника, совершившего дерзкие преступления. В одной из частей под названием «Фантомас разбушевался» преступник - гений технических новинок - передвигается на Citroen DS19 1964 г. выпуска, который превращается в летающий автомобиль 1/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Plymouth Fury 1957 г. - машина-убийца «Кристина» из одноименного фильма. В картине автомобиль творит немало бед, и друг его владельца пускает убийцу под пресс. Однако покореженная машина начинает разгибаться. Эффект спонтанного восстановления формы был снят следующим образом: внутри некоторых мест автомобиля-дублера были установлены гидравлические насосы. Когда они сжимались, то всасывали внутрь части корпуса машины. Это было заснято, а при монтаже прокручено в обратном направлении, создавая впечатление, что машина самовосстанавливается 2/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Белый Porsche 908 /2 Spyder актера и гонщика Стива Маккуина использовался как автомобиль оператора в фильме «Ле Ман». Картина снималась прямо во время гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» в 1970 г., а сам актер участвовал в заезде на голубом Gulf-Porsche 917K. Spyder с тремя камерами на борту преодолел 282 круга и приехал к финишу девятым. Правда, его результат не был учтен из-за недобора расстояния - операторы были вынуждены делать остановки, чтобы зарядить кинопленку, пишет издание Motortrend 3/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Старенький кабриолет Peugeot 403 1961 г. детектива Коломбо - персонажа американского сериала, первый сезон которого вышел в 1968 г., периодически ломается, но главный герой свою машину любит и говорит, что это средство передвижения. Коломбо как-то сказал владельцу Rolls-Royce: «У меня тоже импортный классический автомобиль» 4/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Впервые Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери сел за руль Aston Martin в фильме «Голдфингер» в 1964 г. - тогда это была модель DB5. Современный Aston Martin DBS Джеймс Бонд в исполнении Дэниэла Крейга бьет и царапает, однажды у него даже отлетает дверь - таким автомобиль и показали публике в Париже 5/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Специально для последнего фильма бондианы - «Спектр» - в Aston Martin сконструировали модель DB10. Всего автопроизводитель выпустил 10 таких автомобилей: восемь непосредственно участвовали в съемках и два были задействованы в промомероприятиях 6/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Агент 007 ездил и на автомобилях попроще. В картине «Вид на убийство» 1985 г. действие происходит в Париже. Джеймс Бонд угоняет такси-хэтчбек Renault 11, который по ходу погони сначала превращается в кабриолет, а затем в двухколесную тележку, которая продолжает движение. Лихую погоню на половинке автомобиля тогда расценили как ловкий продактплейсмент Renault с передним приводом 7/20 Геннадий Анисимов / Ведомости В фильме «Только для твоих глаз» 1980 г. Бонд лихо уходит на «малыше» Citroen 2CV от преследовавшей его Peugeot 504. На машине в фильме был установлен вдвое более мощный четырехцилиндровый мотор от Citroen GS. После чего автопроизводитель выпустил 500 автомобилей модификации «007» — с обычным мотором, отличавшейся от серийной только ярко-желтым цветом, надписями «007» на передних дверях и наклейками, изображавшими дырки от пуль 8/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Кабриолет Jaguar XK8 1999 г. выпуска шпиона Остина Пауэрса из фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер». Картина стала очень популярной в США, подхлестнув продажи этой модели. Только в месяце выхода фильма в прокат - в июле 2002 г. - было продано на 73% автомобилей больше, чем годом ранее, писала The Evening Standard 9/20 Геннадий Анисимов / Ведомости В обычной жизни Cadillac Miller-Meteor Ecto 1 (1959 г.) использовался как машина скорой помощи и как катафалк. В «Охотниках за привидениями» - фильме 1984 г. - автомобиль оснастили специальными бластерами и отправили ловить потусторонних существ. Изначально планировалось использовать модель черного цвета, но из-за большого количества ночных съемок его пришлось сделать белым 10/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Первым автоботом, появившимся в кадре «Трансформеров» - фильме Майкла Бэя 2007 г., стал Chevrolet Camaro 1977 г. Автомобиль специально перекрасили к съемкам, а ржавчина на кузове главного героя - Бамблби - искусственная 11/20 Геннадий Анисимов / Ведомости В четвертой части франшизы «Трансформеров» - «Эпохе истребления», снятой в 2014 г., участвуют сразу два Camaro, изготовленные специально для съемок: модифицированный «винтажный» Camaro SS выпуска 1967 г. (на заднем плане) и футуристический концепт 12/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Спортивное купе Toyota Supra 1993 г. участвовало в первой части фильма «Форсаж» (2001 г.). На этом автомобиле ездил Брайан О'Коннор — герой актера Пола Уокера, разбившегося в 2013 г. На сайте аукционного дома Mecum сообщается, что автомобиль был продан в 2015 г. за $185 000 13/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Настоящий Buick GNX 1987 г., на котором герой Вина Дизеля гонялся в «Форсаже-4», организаторы выставки привезти не смогли - публике показали его имитацию 14/20 Геннадий Анисимов / Ведомости DeLorean DMC-12 1981 г. - один из самых узнаваемых «киношных» автомобилей, использованных для перемещений во времени: на нем в XXI век путешествовали Марти Макфлай и Док Браун из картины «Назад в будущее» 15/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Главный герой популярного британского сериала «Мистер Бин» в исполнении Роуэна Эткинсона ездит на лимонном Mini Leyland 1000 1982 г. Во Францию персонаж попадает в картине «Каникулы мистера Бина» 2007 г., выиграв поездку на поезде в Канны. Правда, последний участок пути он вынужден преодолевать автостопом - его подвозит актриса, которая едет на 59-й Каннский кинофестиваль на таком же Mini, как у героя Эткинсона 16/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Фургончик Renault 4F4 снялся в самом кассовом фильме французского кинопроката 1993 г. - «Пришельцы», в котором жители Средневековья в исполнении Жана Рено и Кристиана Клавье перемещаются во времени в конец XX века 17/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Некоторые события комедийного боевика «РЭД 2» разворачиваются в Париже - большая часть съемок в этом городе приходится на автомобильную погоню. Старенький Citroen 2 CV специально приспособили для того, чтобы он смог съехать с моста по ступенькам прямо к Сене. Под капотом автомобиля было оборудовано место для каскадера 18/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Еще один автомобиль - участник путешествия во времени. Главный герой кинокартины Вуди Алена «Полночь в Париже» перемещается в 20-е гг. предыдущего столетия на винтажном Peugeot Landaulet 184 1928 г. 19/20 Геннадий Анисимов / Ведомости Porsche Carrera по имени Салли из диснеевского мультфильма «Тачки» 20/20

Дизайнеры совершенствуют пользовательские интерфейсы автомобильных систем, при этом и большинство автопроизводителей, и многие разработчики программного обеспечения считают, что автомобиль будущего сможет сам, подобно человеку, оценивать дорожную ситуацию и решать, как на нее реагировать. Но даже самоуправляемый автомобиль должен будет предоставить пассажирам возможность пользоваться своими многочисленными функциями.

Президент дизайнерской компании Lextant Крис Рокуэлл предполагает, что это может быть решено примерно как в фильме «Я, робот», вышедшем на экраны в 2004 г. Самоуправляемый автомобиль Audi, кажется, не предполагает возможности для водителя взять управление на себя, но как только герой Уилла Смита нажимает на кнопку, из приборной панели появляется руль.

Вдохновленный сотрудничеством с Perception, главный дизайнер Fiat Chrysler Ральф Джайлз решил усилить свою команду дизайнерами с опытом работы в анимации с целью разработки дисплеев для нового минивэна Pacifica и обновленной версии седана Chrysler 300, которая выйдет в 2017 г.

«Большинство технических эффектов из фильмов — чистые фантазии, но они сделаны так качественно и убедительно, что позволяют нам живо представить себе будущее. Ощущение реальности столь сильно, что мы почти забываем, что все это происходит в кино, и начинаем думать: а почему бы нам не сделать этого здесь и сейчас? Это в некотором роде помогает приблизить будущее», - объясняет Джайлз.

Перевели Алексей Невельский, Надежда Беличенко