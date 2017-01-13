Депутат Луговой предложил приравнять соцсети к операторам связи

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Андрей Луговой высказался за то, чтобы приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их противоправное использование.

«Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки», - заявил Луговой в пятницу на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта об ограничении иностранного владения онлайн-кинотеатрами.

Операторы связи по закону обязаны применять меры по замораживанию (блокированию), в том числе в отношении любых сделок и операций лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

В пятницу Дума приняла законопроект о кинотеатрах в первом чтении - его инициировали Луговой и первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев. Согласно проекту закона, доля иностранных владельцев в уставном капитале российских онлайн-кинотеатров может быть ограничена 20%.

Луговой отметил, что на сегодняшний день есть сервисы с более чем 100 000 пользователей. «Не пройдет и года, я вас уверяю, и некоторые сервисы будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, а это значит, что они становятся СМИ с влиянием на целые субъекты, вообще на всю страну», - сказал депутат.

Он объяснил, что на сегодняшний день нет намерений приравнять аудиовизуальные сервисы к СМИ. «Потому что если мы откроем этот "ящик Пандоры", тогда другая история получится, тогда массу других изменений в законы надо вносить», - отметил Луговой. «В аудиовизуальных сервисах существует вертикаль принятия решений: сегодня мы разместим вот этот фильм, завтра вот этот, и будем размещать вот ту рекламу или иную рекламу. Реклама - это двигатель не только экономического прогресса, но и принятия соответствующих политических решений», - утверждал депутат.