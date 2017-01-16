Арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Google по спору с ФАС о штрафе на 500 000 рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу Google Inc. по спору о законности штрафа на 500 000 руб., который ранее компании назначила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суть жалобы не раскрывается. В Google не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Штраф в 500 000 руб. компания получила за неисполнение предписания антимонопольного ведомства.

В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса». По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений, в том числе в соглашениях с производителями смартфонов.

ФАС выдала Google предписание устранить нарушения. Google уже оповещала пользователей о возможности выбора альтернативных приложений, однако до сих пор не заявляла о том, что соглашения с производителями скорректированы. Таким образом, предписание до сих пор не выполнено полностью. Как подчеркнули в ФАС, предписание для Google направлено на поддержку конкуренции на рынке.