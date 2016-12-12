ФАС возбудила еще одно дело в отношении Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще одно дело в отношении Google из-за неисполнения предписания ведомства. Об этом сообщила ТАСС представитель ведомства Анна Орлова.

«Размер штрафа, который будет наложен на компанию, будет определен позже, на заседании комиссии. Дата комиссии пока не назначена», - сказала Орлова.

Ранее ФАС уже назначала Google за неисполнение предписания штрафы полностью и в срок - по 500 000 руб. для двух структур - Google Inc. и Google Ireland Ltd. Американская корпорация сейчас оспаривает их в суде.