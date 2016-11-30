ФАС принудит Google исполнять антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала иск к компании Google о понуждении к исполнению судебного предписания, сказал «Ведомостям» представитель службы. Иск был подан во вторник, в Московский арбитражный суд, уточнил он.

В понедельник, 28 ноября, истек срок, когда Google должна была предоставить в ФАС информацию о том, что корпорация исполнила предписание суда об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Выполнить предписание американская интернет-компания должна была в пятницу, 25 ноября, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник пресс-службы.

То, что Google ограничивает конкуренцию на российском рынке мобильных приложений, ФАС признала прошлой осенью. Жалобу в антимонопольную службу подала компания «Яндекс». В начале 2015 г. компания проинформировала ФАС о том, что производители смартфонов на операционной базе Android отказываются предустановить сервисы поисковика, поскольку это запрещено компанией Google, владельцем Android. Так как пользователи покупают телефоны с изначально установленными приложениями Google, популярность сервисов этой компании растет быстрее. Это одна из причин падения доли «Яндекса» в поисковых запросах пользователей рунета.

По решению суда компания должна была прекратить препятствовать установке приложений конкурентов и выплатить штраф на сумму в 438 млн руб. за нарушение российского антимонопольного законодательства. Google штраф не выплатил, а предписание оспорил в суде, но проиграл в первой и второй инстанциях и недавно подал кассацию (будет рассмотрена в декабре). 28 ноября Google подала новый иск к ФАС.

После апелляции решение суда вступило в силу, и ФАС дала Google месяц на исправление нарушений. Google бездействовал, служба дополнительно оштрафовала его на 1 млн руб. и дала еще две недели на исправление. Сейчас суды параллельно рассматривают три иска Google к ФАС: помимо предписания, корпорация оспаривает законность основного и дополнительного штрафов (по двум последним искам пока решений нет). Скорее всего, в ближайшие дни Google получит еще один штраф в 1 млн руб., следует из слов Артемьева, новый срок исполнения предписания истекает в понедельник. Но решения по новому штрафу для Google пока нет, говорит представитель ФАС.

«У государства всегда много возможностей добиться от компаний исполнения решений своих судов – и государство никогда не смирится с игнорированием таких решений», - говорил ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев (цитата по «Интерфаксу»). Повторный штраф и повторное неисполнение предписания – это «многократность», это основание для иска о принудительном исполнении предписания – с судебными приставами и уголовной ответственностью, объяснял он.

Представитель Google пока не ответил на запрос «Ведомостей». Компании нужно время на то, чтобы исполнить предписание, заявляла ранее она.