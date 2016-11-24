ФАС пугает Google судебными приставами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова подать еще один иск к Google – теперь о понуждении к исполнению предписания службы. Об этом сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев: «У государства всегда много возможностей добиться от компаний исполнения решений своих судов – и государство никогда не смирится с игнорированием таких решений» (цитата по «Интерфаксу»). У ФАС найдется еще «десяточек мер», которые служба сможет применить к компании, добавил он.

Противостояние ФАС и Google длится больше года. Прошлой осенью служба решила, что корпорация ограничивает конкуренцию на российском рынке мобильных приложений. Поводом для разбирательства ФАС стала жалоба «Яндекса» – тот в начале 2015 г. пожаловался, что производители смартфонов на операционной базе Android отказываются предустановить сервисы поисковика, поскольку это запрещено компанией Google, владельцем Android. Так как пользователи покупают телефоны с изначально установленными приложениями Google, популярность сервисов этой компании растет быстрее. Это одна из причин падения доли «Яндекса» в поисковых запросах пользователей рунета. А размещаемая на страницах с ответами на такие запросы реклама – основа бизнеса как «Яндекса», так и Google. После разбирательства ФАС предписала Google больше не препятствовать установке приложений конкурентов и оштрафовала корпорацию на 438 млн руб.

Google штраф не выплатил, а предписание оспорил в суде, но проиграл в первой и второй инстанциях и недавно подал кассацию (будет рассмотрена в декабре).

После апелляции решение суда вступило в силу, и ФАС дала Google месяц на исправление нарушений. Google бездействовал, служба дополнительно оштрафовала его на 1 млн руб. и дала еще две недели на исправление. Сейчас суды параллельно рассматривают три иска Google к ФАС: помимо предписания корпорация оспаривает законность основного и дополнительного штрафов (по двум последним искам пока решений нет). Скорее всего, в ближайшие дни Google получит еще один штраф в 1 млн руб., следует из слов Артемьева, новый срок исполнения предписания истекает в понедельник, 28 ноября.

Повторный штраф и повторное неисполнение предписания – это «многократность», это основание для иска о принудительном исполнении предписания – с судебными приставами и уголовной ответственностью, объяснил Артемьев.

Google вовсе не первая компания, которая противится предписаниям ФАС. Если история сложная, а суды затягиваются, ФАС обычно ждет вердикта кассационной инстанции и после этого категорически настаивает на исполнении своих решений, указывают опрошенные «Ведомостями» юристы. После этого обычно компания либо выполняет предписание в первоначальном виде, либо договаривается с ФАС и получает смягченный вариант предписания, говорят они. Но Google весьма демонстративно отказывается от сотрудничества с ФАС и чиновникам, очевидно, это совершенно не нравится, рассуждает один из юристов. Он полагает, что Google изначально не намеревался исполнять предписание до тех пор, пока не пройдет все судебные инстанции. Google для исполнения предписания нужно менять схему работы с производителями телефонов на глобальном уровне , полагает другой юрист, скорее всего, компания будет ждать вердикта Еврокомиссии, которая сейчас рассматривает аналогичную антимонопольную жалобу к корпорации.

У ФАС есть полномочия подать иск о понуждении к исполнению предписания, но таких прецедентов практически нет, говорит руководитель антимонопольной практики «Пепеляев групп» Елена Соколовская: «Видимо, штрафы на Google не действуют и ФАС использует все доступные ей юридические механизмы. Это скорее меры психологического давления».

Дело не только в психологическом давлении, считает руководитель антимонопольной практики Sameta Андрей Астанин: ФАС не может автоматически получить исполнительный лист после признания судом законности предписания службы. По постановлению пленума Высшего арбитражного суда от 2008 г. прежде ФАС нужно дополнительно зафиксировать, что ее предписание не выполняется, несмотря на решение суда. Прецедентов получения исполнительных листов службой крайне мало, указывает Астанин, и почти все они касаются региональных энергокомпаний, которые необоснованно отказывались подключать потребителей к энергосетям. Повторный штраф Google позволяет ФАС подать заявление о привлечении руководителей Google к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, добавляет Астанин. В октябре Артемьев уже публично грозил тюрьмой топ-менеджерам Google, игнорирующим требования чиновников.

Представитель Google вчера не ответил на запрос «Ведомостей», прежде компания заявляла, что начала выполнять предписание ФАС, но ей требуется время.