Google подала два новых иска к ФАС

Google подала два новых иска к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС), передает «Интерфакс».

Истцами значатся Google Inc. и Google Ireland. Компания требует признать решения ФАС незаконными.

Представитель ФАС заявил о том, что претензии от Google в службу еще не поступали.

Конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 г. Российская компания «Яндекс» подала в ФАС жалобу. В сентябре 2015 г. ФАС признала Google виновной в нарушении конкуренции на рынке предустановленных мобильных приложений в России и предписала устранить нарушения. Позже ФАС оштрафовала Google за нарушение закона о конкуренции на 438 млн руб.