ФАС о деле Google: Россия никогда не смирится с тем, что решения ее судов не исполняется

Россия никогда не смирится с тем, что решение ее судов не исполняется, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, комментируя продолжающийся больше года спор между Google и ФАС.

"Google использует все отведенные ему законом возможности: он подал еще два иска против нас. Компания Google оспорила все наши штрафы. Я еще раз хочу сказать, обращаясь к коллегам из компании Google, чтобы они все-таки вели себя в России, как и у себя дома. Я думаю, что если бы американский суд вынес такое решение в отношении Google, они бы его выполнили очень быстро. Российское государство никогда не смирится с тем, что решение его судов не исполняется", - заявил Артемьев.

По его словам, за всю историю новой России, за последние 20 лет, «вот так, как они (Google) себя вели, из иностранных компаний, насколько мне известно, не вел себя никто с точки зрения пренебрежения к российскому законодательству». Артемьев пригрозил, что менеджменту Google «это может очень дорого стоить».

Руководитель антимонопольного ведомства напомнил, что ФАС намерена обратиться в суд с иском о принудительном исполнении предписания ведомства. «Там не только штрафные санкции за это (за неисполнение предписания антимонопольной службы) предусмотрены, но и уголовное наказание в отношении менеджеров, не исполняющих соответствующее решение», - добавил Артемьев, отметив, что ФАС будет настаивать на понуждении исполнении предписания ведомства.

ФАС в начале ноября оштрафовала Google на 1 млн руб., следует из постановлений о привлечении к административной ответственности Google Inc. и Google Ireland Limited. Американская корпорация должна была до 11 октября выполнить предписание ФАС и устранить злоупотребления доминирующим положением на рынке мобильных приложений, но не уведомила службу, что проделала эту работу, говорил представитель ФАС.

ФАС признала, что Google нарушает закон о защите конкуренции после жалобы «Яндекса». Тот в начале 2015 г. сообщил службе, что три производителя смартфонов на операционной базе Android (Fly, Explay и Prestigio) отказались предустановить на свои телефоны сервисы «Яндекса», поскольку это запрещено Google, владельцем Android. Осенью 2015 г. ФАС признала, что Google препятствовал установке приложений от конкурентов, предписала изменить договоры с производителями смартфонов и оштрафовала Google на 438 млн руб.