МТС объявила обратный выкуп акций на 9,3 млрд рублей

ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) объявило о начале второго этапа программы выкупа собственных акций, в ходе которого компания планирует потратить до 9,3 млрд руб. Акции планируется покупать на рынке и у контролирующего акционера – АФК «Система». Точное количество акций и сумма выплат будут известны по итогам завершения программы выкупа на рынке, говорится в сообщении компании.

Обыкновенные акции могут быть предложены держателями к продаже в ценовом диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу, что предполагает дисконт в размере 3,9% или премию в размере 7,5% к цене закрытия 263,35 руб. на 16 января 2016 г.

По условиям программы МТС может потратить до 4,65 млрд руб. на выкуп бумаг у миноритариев через «дочку» – ООО «Стрим диджитал». После МТС планирует потратить до 4,65 млрд руб. на выкуп акций у АФК «Система» для пропорционального приобретения бумаг у всех акционеров компании согласно эффективным долям владения.

Первый раунд buyback МТС объявила 31 октября 2016 г. По ее итогам МТС приобрела у миноритариев 1 509 914 акций (0,08% капитала) по цене 229 руб. за бумагу, потратив 345,7 млн руб. Кроме того, МТС выкупила 1 550 495 бумаг у «Системы» на сумму 355,1 млн руб. Таким образом, всего в первом раунде buyback МТС потратила 700,8 млн руб., хотя планировала направить на выкуп почти 10 млрд руб.