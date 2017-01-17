Старт корабля «Союз МС-05» может быть перенесен на конец июля

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-05» к Международной космической станции (МКС) может быть отложен на два месяца, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«Запуск планировался на 29 мая, однако в связи с совокупностью факторов нетехнического характера запуск, скорее всего, будет перенесен на 28 июля», - сказал он.

«Союз МС-05» должен доставить на МКС троих участников экспедиции МКС-52/ 53. Командиром основного экипажа корабля «Союз МС-05» назначен Сергей Рязанский («Роскосмос»), бортинженерами Рэндолф Брезник (NASA) и Паоло Несполи (ESA).

Ранее сообщалось, что «Союз» может быть заменен аналогичным из-за выявленных при испытаниях неполадках. «Во время испытаний на "Байконуре" был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером», - говорил источник.