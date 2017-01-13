Готовящийся к полету «Союз» с экипажем МКС заменят из-за неполадок

Пилотируемый корабль «Союз», который должен был в марте 2017 г. доставить экипаж на Международную космическую станцию (МКС), может быть заменен аналогичным из-за выявленных при испытаниях неполадках, сообщил «Интерфаксу» источник на «Байконуре».

«Во время испытаний на "Байконуре" был выявлен ряд проблем. Поэтому, скорее всего, вместо планировавшегося корабля полетит "Союз" с другим заводским номером», - сказал источник.

Ранее источник на «Байконуре» сообщил, что двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя «Союз-У», которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик «Прогресс МС-05», будет заменен после аварии предыдущего корабля «Прогресс МС-04» в декабре.

1 декабря 2016 г. не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома «Байконур» космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с «Прогрессом» на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве. Позднее комиссия установила, что авария предварительно произошла из-за неисправности двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

В конце декабря сообщалось, что пилотируемая экспедиция отправится к МКС на корабле «Союз МС-04» 27 марта.