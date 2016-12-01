«Роскосмос» потерял контакт с грузовым кораблем «Прогресс-МС04»

На космическом грузовом корабле «Прогресс-МС04», запущенном сегодня с Байконура, возникли проблемы на активном участке траектории, сообщил «Роскосмос».

«Сообщаем, что сегодня после пуска ракеты-носителя "Союз-У" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-04" с 383-й секунды пропала телеметрия. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" выясняют ситуацию», - говорится в сообщении.

Источник на космодроме сказал «Интерфаксу», что нештатная ситуация возникла на этапе работы третьей ступени ракеты «Союз-У». «Возможно, двигатель третьей ступени выключился раньше срока, что может спровоцировать выход корабля на нерасчетную орбиту или вовсе его невыход на орбиту», - сказал источник. «Если стартовавший корабль «Прогресс-МС04» окажется утерян и затоплен в океане, в качестве резервного к МКС может быть направлен «Прогресс-МС05», планировавшийся к запуску в феврале», - сказал источник. Он сообщил, что на борту станции достаточно резервов еды и предметов первой необходимости для экипажа. Официального подтверждения этой информации от «Роскосмоса» нет.

Обломки «Прогресса» предположительно упали на территории Тувы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «Организованы их поиски», - добавил собеседник агентства. ТАСС указывает, что очевидцы видели вспышки в районе населенного пункта Иштии-Хем Тувы, куда могли упасть обломки.

«Прогресс-МС04» должен был сближаться с Международной космической станцией (МКС) по «длинной» - двухсуточной - схеме. Стыковка корабля с МКС запланирована на 3 декабря. Корабль должен доставить на МКС 2,6 т грузов, в том числе воду, продукты питания и воздух, а также подарки к Новому году для 50-й экспедиции на МКС, сообщает блог NASA. До конца года к МКС должен прибыть еще японский грузовик «Кунотори-6» с грузом воды и литий-ионных батарей для станции.

28 августа 2015 г. грузовой корабль «Прогресс М-27М» предыдущего поколения, стартовавший на РН «Союз-2.1а», также прекратил передачу телеметрии, не вышел на целевую орбиту и 8 мая 2015 г. вошел в плотные слои атмосферы над центральной частью Тихого океана. «Роскосмос» назвал причиной неудачного запуска «Прогресса-М-27М» повреждение, полученное при нештатном отделении от третьей ступени РН.