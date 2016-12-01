Суд арестовал исполнительного директора «Роскосмоса» Евдокимова

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова. Ранее ему были предъявлены обвинения в мошенничестве на 200 млн руб., передает «РИА Новости».

Суд удовлетворил ходатайство следователя, срок ареста установлен до 30 января. Евдокимову грозит до 10 лет тюрьмы. По информации следствия, он совершил мошенничество на крупную сумму с имуществом РСК МиГ. Вину Евдокимов не признает.

Следователь настаивал на аресте, считая, что Евдокимов может скрыться за границей, как это сделали другие фигуранты дела. Евдокимов на суде заявил, что добровольно давал показания и сотрудничает со следствием. По его словам, он не может выехать за границу, так как у него на данный момент нет загранпаспорта. Он также указал суду на то, что страдает рядом заболеваний и нуждается в лечении.

Защита топ-менеджера просила поместить его под домашний арест или отпустить под залог в 30 млн руб.

Проводимые следственные действия не связаны с работой Владимира Евдокимова в «Роскосмосе», сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. «Благодаря подразделению, которое он возглавляет, значительно сократилось количество нештатных ситуаций, что является показателем системности и профессионализма команды управления качеством. Мы внимательно следим за развитием ситуации», - сообщил он.