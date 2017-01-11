«Роскосмос» назвал причину крушения «Прогресса МС-04»

Космический грузовик «Прогресс МС-04» сгорел в небе после запуска из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака «О» третьей ступени в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя», - пояснили в ведомстве.

По информации «Роскосмоса», причиной возгорания насоса окислителя предположительно стало попадание посторонних частиц в полость насоса или нарушение технологии сборки двигателя. Речь идет о возможном несоответствии зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой. Среди причин также рассматриваются возможный дисбаланс и биение ротора в двигателе. Дефект производственного характера проявился в полете.

В результате аварии сложилась нештатная ситуация: третья ступень ракеты-носителя отделилась от транспортного грузового корабля.

«Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения», - уточнили в «Роскосмосе».