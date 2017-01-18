Гуцериев приобрел 75% в группе телеканалов Bridge Media

Совладелец «Русснефти» Михаил Гуцериев приобрел 75% группы Bridge Media, которая объединяет музыкальные телеканалы, в том числе входящие в десятку самых популярных в этом сегменте Rusong TV и Bridge TV. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru, актив купило ООО «Чайка медиа груп». Представитель Гуцериева подтвердил, что была такая сделка. По его словам, каналами продолжит управлять команда совладельцев Bridge Media Максима Дмитриева и Федора Стрижкова, они сохранят в группе 25%. Дмитриев добавил, что передает свою долю в Bridge Media в доверительное управление в формате слепого траста, чтобы исключить конфликт интересов с Российским авторским обществом (РАО), которое возглавляет.

Телеканалы Bridge Media будут развиваться вместе с с радиостанцией «Русский хит», которой Гуцериев владеет вместе с группой музыкантов и продюсеров (40% радиостанции принадлежит Диме Билану, Николаю Баскову, Иосифу Пригожину, Стасу Михайлову, Игорю Крутому, Филиппу Киркорову, Леониду Агутину и некоторым другим). «Русский хит» недавно начал вещать на бывшей частоте радио «Столица» - 99,6 FM. Один из телеканалов медиагруппы переименуют в «Русский хит», сказал представитель Гуцериева.

В конце 2014 г. продюсер Владимир Киселев предлагал на базе каналов Bridge Media и активов «Русской медиагруппы» (РМГ) создать патриотический медиахолдинг, напоминает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Киселева президенту Владимиру Путину. В результате контроль в РМГ Киселев приобрел, но сделка с Bridge Media не состоялась. В августе 2015 г. совладельцами Bridge Media стали Максим Дмитриев и учредитель телеканала Russian Travel Guide Федор Стрижков, источник «Коммерсанта» на медиарынке утверждает, что тогда Bridge Media оценивалась в $4 млн, сейчас, по его оценке, группа может стоить дороже.

По словам представителя Гуцериева, все каналы Bridge Media прибыльны. По данным Kartoteka.ru, совокупная выручка четырех приобретенных компаний составила около 85,5 млн руб., чистая прибыль — 2,7 млн руб.