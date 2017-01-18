2016 год оказался самым жарким в истории наблюдений

2016 г. оказался третьим подряд самым жарким годом в истории регулярных глобальных метеорологических наблюдений - с 1891 г. Похожего многолетнего всплеска температур за это время не наблюдалось еще ни разу, пишет Bloomberg.

По данным Национального управления океанов и атмосферы США (NOAA), среднегодовая температура Земли была почти на один градус выше среднего показателя за XX в. Из 17 последних лет 16 обновили рекорд, а динамика повышения температуры в 10 раз превзошла показатели начала последнего межледниковья, подчеркивают ученые.

«Планета нагревается, и мы знаем почему. Она нагревается потому, что мы не сокращаем должным образом выбросы парниковых газов», - заявил директор Института космических исследований НАСА им. Годдарда Гэвин Шмидт.

Метеорологи и климатологи сходятся в том, что прошлый год был беспрецедентно жарким - настолько, что на планете почти не было отрицательных аномалий, отмечает Bloomberg. Ученые подчеркивают, что уже 40 лет подряд годовые температуры находятся выше средних уровней наблюдения. Это значит, что люди, рожденные после 1976 г., не видели ни одного года, который был бы холоднее средних температур.