Toshiba грозит еще одно списание из-за непроданного газа в США

Toshiba Corp. усиленно ищет покупателей на сжиженный природный газ из США, поставки которого начнутся в 2019 г., пишет агентство Bloomberg.

В случае если покупатель не будет найден, компании придется продавать СПГ, заказанный у Freeport в 2013 г., с убытком на спотовом рынке либо разрывать контракт и уплачивать штраф. Сумма контракта на поставку 2,2 млн т СПГ в год оценивается в $7,4 млрд.

«С учетом сложившейся ситуации, найти покупателя на СПГ будет непросто, - говорит управляющий партнер Clavis Energy Partners LLC Дзюндзо Тамамидзу. - Но Toshiba может оптимизировать продажи с помощью обмена грузами и выхода на новые рынки».

По словам представителя Toshiba Хирокадзю Тсукимото, его компания сотрудничает с японской Jera Co., одним из крупнейших в мире закупщиков СПГ, в поиске потенциальных покупателей газа.