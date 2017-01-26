Экс-вице-президент Google Барра перейдет из Xiaomi в Facebook

Вице-президент Xiaomi Хьюго Барра перейдет из китайской компании в Facebook, объявил гендиректор и основатель соцсети Марк Цукерберг. Как передает Reuters, он займется разработками в сфере виртуальной реальности, в том числе подразделением Oculus.

Ранее Барра был вице-президентом Google и отвечал за развитие Android. В Xiaomi он проработал 3,5 года, и в начале этой недели заявил, что со 2 февраля уйдет из компании, сославшись на проблемы со здоровьем и на планы перейти на другую работу. Куда именно он собирался перейти, он не уточнял.

По словам Цукерберга, Барра разделяет его убеждение, что виртуальная и дополненная реальность будет следующей мощной платформой для развития технологий.