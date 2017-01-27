Госдума ужесточила назание за нарушения в работе с персональными данными

Госдума в пятницу, 27 января, приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон об увеличении штрафов за нарушение закона о сборе, обработке и хранении персональных данных.

В настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России предусмотрена ответственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) - со штрафом для юрлиц до 10 000 руб.

Однако авторы закона утверждают, что действующая статья не позволяет эффективно защищать права и интересы граждан и обеспечивать неотвратимость наказания, а также не учитывает тяжесть негативных последствий правонарушения.

Обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо обработку данных, несовместимую с целями сбора таких данных, предлагается наказывать предупреждением или штрафом от 1000 руб. до 3000 руб. для граждан, от 5000 до 10 000 для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 для юридических лиц.

Обработка персональных данных без согласия гражданина, согласно закону, повлечет штрафы от 3000 до 5000 для граждан, от 10 000 до 20 000 для должностных лиц, от 15 000 до 75 000 руб. для юридических лиц.

Отказ оператора предоставить человеку информацию об обработке его персональных данных будет наказываться предупреждением или штрафом от 1000 руб. до 2000 руб. для граждан, от 4000 до 6000 для должностных лиц, от 10 000 до 15 000 для индивидуальных предпринимателей и от 20 000 до 40 000 для юридических лиц.