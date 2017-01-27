Рогозин: «МиГ» создаст легкий истребитель пятого поколения

В России появится второй военный самолет пятого поколения - это будет легкий истребитель разработки РСК «МиГ», заявил вице-премьер, куратор ВПК Дмитрий Рогозин на заводе корпорации в подмосковных Луховицах. «Мы сделаем и самолет КБ Микояна и Гуревича («МиГ»), также в пятом поколении», - заявил Рогозин журналистам.

В России компанией «Сухой» уже создан и находится на этапе предсерийных испытаний истребитель пятого поколения Т-50 - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА).

Корпорация «МиГ» сейчас работает над созданием МиГ-35 - самого совершенного в семействе МиГ-29 двухдвигательного легкого истребителя. Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения.

Пока в активе КБ «МиГ» единственный прототип пятого поколения - опытный самолет МиГ-1.44, поднявшийся в воздух в 2000 г. По мнению авиационных специалистов, отдельные находки его аэродинамической схемы использовали китайские авиаконструкторы при создании стелс-истребителя Chengdu J-20. В июне 2015 г. РСК «МиГ» объявила, что возобновляет работы по легкому перспективному истребителю.