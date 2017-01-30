Владелец Snapchat планирует провести IPO на NYSE – CNBC

Компания Snap, управляющая сервисом Snapchat, собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, Snap планирует провести размещение уже в марте. Капитализация компании при этом может быть оценена в $25 млрд. Организаторами размещения станут Morgan Stanley и Goldman Sachs, букраннерами будут JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays и Credit Suisse.

Ранее американские СМИ писали, что размещение Snap может стать крупнейшим по размеру IPO высокотехнологической компании в США после размещения Facebook в 2012 г. и в мире – после IPO Alibaba в 2014 г.

В настоящий момент количество активных пользователей мессенджера по обмену фотографиями и видеороликами Snapchat превышает 150 млн. Компания планирует заработать на рекламе в 2016 г. больше $350 млн против $59 млн рекламной выручки в 2015 г., сообщали ранее СМИ. Исследователи из eMarketer прогнозируют выручку стартапа в 2017 г. на уровне $1 млрд, что на 150% больше показателя прошлого года.