Бывший гендиректор «СТС медиа» Слащева возглавила правление «Союзмультфильма»

Бывший гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Это следует из приказа Минкультуры от 3 февраля (копия есть в распоряжении RNS). Слащева подтвердила RNS информацию о назначении. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минкультуры.

Назначение вступило в силу, следует из документа, подписанного директором департамента контроля и кадров Минкультуры Владимиром Аристарховым. В самом министерстве, а также в пресс-службе «Союзмультфильма» на момент публикации не ответили на запрос RNS.

Правление – это новый орган стратегического развития, на других студиях, например на «Мосфильме», он есть давно, а на «Союзмультфильме» только образован, отмечает ТАСС.

Источник агентства в «Союзмультфильме» рассказал, что в задачи Слащевой «войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на его базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов как в России, так и за рубежом». Также задачей правления станет «анализ и оптимизация всех контрактов "Союзмультфильма", связанных с владением и использованием прав на советские мультфильмы и образы их героев».

Слащева управляла «СТС медиа» (ранее CTC Media) в августе 2013 г. – мае 2016 г. Этот холдинг управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love. В ноябре прошлого года стало известно, что Слащева стала совладельцем детского образовательного центра «Монсики» (данные «СПАРК-Интерфакса»).