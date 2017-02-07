Пескову не известно о поручении Путина компенсировать расходы в связи с законом Яровой

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову не известно о поручении Владимира Путина компенсировать расходы операторов на реализацию закона Яровой, в частности из фонда универсальных услуг связи.

Песков заявил, что не видел такого поручения. «Могу лишь сказать, что когда президент подписывал этот закон, параллельно он подписал перечень поручений по выработке мер минимизации возможных материальных негативных последствий для операторов в ходе имплементации положений закона», – сказал он журналистам.

Как стало известно «Ведомостям», замминистра экономического развития Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы на реализацию закона Яровой из фонда универсальных услуг связи. Свое предложение Подгузов в конце января направил в аппарат правительства к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил сотрудник Минэкономразвития.