ФАC не исключила мировой с Apple в деле о ценообразовании на iPhone

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) и Apple «сблизили позиции» в процессе разбирательства дела о возможной координации цен на смартфоны iPhone, считает руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Он не исключил заключения мирового соглашения. «Никакой тайны нет, там [c Apple] идет нормальный диалог, наши позиции сближаются. Зачем заканчивать решение судом, если можно закончить мирно?» - заявил руководитель ФАС.

Сегодня ФАС отложила рассмотрение дела против Apple о координации цен на iPhone на 14 февраля «в связи с необходимостью дополнительного сбора документов».

В августе 2016 г. служба завела дело на пять юрлиц, в том числе на «дочку» Apple, «Эппл рус», за координацию ценообразования на iPhone 6s. Apple обвинения отвергала: «Те, кто занимаются перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.