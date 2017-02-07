Выручка «Триколор ТВ» выросла на 20% в прошлом году

Выручка оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ» выросла на 20% с 14,85 млрд руб. до 17,9 млрд руб. в 2016 г., сообщил гендиректор компании Алексей Холодов на конференции CSTB. Показатель ARPU (выручка в расчете на одного абонента) вырос на 13,7% до 1495 руб. Число абонентов цифрового ТВ выросло на 340 000 абонентов до 12,14 млн человек.

Оператор заметно снизил темпы роста выручки по сравнению с 2015 г. Тогда выручка оператора выросла на 42,7% до 14,85 млрд руб. Быстрее росло и число абонентов - в 2015 г. оператор подключил более 881 000 новых домохозяйств.