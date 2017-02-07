YouPorn исключили из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор сообщил, что сайт YouPorn исключен из реестра запрещенных сайтов. Такое решение ведомство приняло в связи с получением определения об отмене решения суда Владивостока.

YouPorn был заблокирован 14 сентября 2016 г., также в реестр запрещенных сайтов попал и PornHub. Днем позже глава Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что разблокировка возможна только после полной смены «репертуара» сайтов.

Тогда же администрация PornHub предложила Роскомнадзору премиум-аккаунт за отмену решения по блокировке, чиновники через Twitter отказались, заявив, что демография - не товар.