«Мегафон» открыл в Сбербанке кредитную линию в 35 млрд рублей под покупку доли в Mail.ru

Оператор «Мегафон» заключил со Сбербанком соглашение об открытии целевой кредитной линию объемом 35 млрд руб. под финансирование ожидаемой покупки 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала компании). Срок кредита - до 2024 г., говорится в сообщении компании.

«В рамках соглашения также изменяются условия трех действующих кредитных линий на общую сумму 97,2 млрд руб., полученных "Мегафоном" в 2012 и 2016 г.: снижаются процентные ставки и пересматриваются условия досрочного погашения», - отмечается в пресс-релизе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 6 февраля одобрила ходатайство «Мегафона» о покупке доли в холдинге Mail.ru.

В январе акционеры «Мегафона» одобрили сделку. Компания планирует выкупить 63,8% голосующих акций (15,2% капитала) Mail.ru у USM Group Алишера Усманова и его партнеров. «Мегафон» заплатит $740 млн: $640 млн – в I квартале 2017 г., а еще $100 млн – спустя год.

И «Мегафон», и Mail.ru Group контролируются USM. Ей принадлежит 56,13% в операторе и 15,2% капитала и почти 64% голосов в Mail.ru Group.