Полиция и ФСБ задержали хакеров, укравших со счетов более 1 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ обезвредили группу хакеров, укравших у коммерческих организаций более 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что успешная операция правоохранительных органов была проведена в мае 2016 г. Хакеры, состоявшие в данной группе, проживали в 17 регионах страны и занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 г. «За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд руб.», - сказала Волк.

Она отметила, что хакеры занимались не только незаконным проникновением в банковские системы, но и взломом объектов критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий страны.

Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски по 34 адресам и изъяли более 90 компьютеров, носителей информации и средств связи, денежные средства в сумме 4,5 млн руб., а также холодное оружие.

По ее словам, в настоящее время к уголовной ответственности привлечены 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в них) и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

В ходе расследования данного уголовного дела к началу 2017 г. были установлены другие участники организованной группы, также причастные к противоправной деятельности. В связи с выявленными фактами 25 января этого года в пяти субъектах России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тверская и Свердловская области) задержаны девять граждан, подозреваемых в участии в хакерских атаках, добавила Волк.