ФСБ рассказала о нейтрализации хакерской атаки на российские банки

Все атаки были нейтрализованы специалистами по информационной безопасности финансовых учреждений во взаимодействии с ФСБ

Атаку хакеров связывали с местью за вмешательство в выборы в США

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сегодня рассказала о нейтрализации хакерской атаки на крупнейшие российские банки осенью прошлого года.

«В период с 8 по 14 ноября 2016 г. совершена массированная атака на финансовый сектор России», – рассказал в пятницу замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, злоумышленники напали на Сбербанк, Росбанк , Альфа-банк, Банк Москвы (в мае 2016 г. был присоединен к ВТБ. – «Ведомости»), Московскую биржу и др.

Шальков сказал, что «все атаки были нейтрализованы специалистами по информационной безопасности финансовых учреждений во взаимодействии с ФСБ».

«Ведомости» 9 ноября сообщали о том, что на российские банки ведется DDoS-атака.

Тогда ответственность за атаки на себя взял хакер, представившийся vimproducts, о планируемых им атаках он рассказал изданию Motherboard Vice. Vimproducts занимается организацией заказных DDoS-атак (Distributed Denial of Service – распределенная атака с целью вызвать отказ в обслуживании), сообщил он изданию. При такой атаке на сервер направляется искусственно созданный трафик, в результате обработки которого он может не справиться с обычным трафиком. Заказчики vimproducts были недовольны вмешательством России в американские выборы, объяснил он изданию причину атак на российские банки.

Атаки на упомянутые банки заметила российская компания Group-IB, которая расследует киберпреступления, сообщал «Ведомостям» директор департамента киберразведки Group-IB Дмитрий Волков. Атаки на ряд крупных банков зафиксировал и FinCERT (структура ЦБ по борьбе с киберпреступниками).

Шальков рассказал, что по факту атак на финансовый сектор ведется предварительное следствие и возбуждено уголовное дело.

По итогам 2016 г. 98,5% преступлений в финансовой сфере совершено с помощью цифровых технологий, а правоохранительные органы к этому не готовы, рассказывал в среду предправления Сбербанка Герман Греф, его цитирует «Прайм».

В начале декабря ФСБ также опубликовала сообщение о том, что 5 декабря иностранные спецслужбы планируют масштабную кибератаку на крупнейшие банки. В связи с этим ФСБ ждала массовой рассылки sms-сообщений в регионах и публикаций в социальных сетях о кризисе финансовой системы, банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков.